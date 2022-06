Zum Konzern Stellantis, der seinen Sitz in den Niederlanden hat, gehören Automarken wie Peugeot, Opel und Fiat. »Diese hochstrategische Investition in ein führendes Lithium-Unternehmen wird uns helfen, eine widerstandsfähige und nachhaltige Wertschöpfungskette für unsere europäische Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge aufzubauen«, begründete Stellantis-Chef Carlos Tavares die Beteiligung an Vulcan in einem Statement . Laut den Plänen von Stellantis, sollen bis 2030 alle vom Konzern verkauften Pkw in Europa batteriebetrieben sein.