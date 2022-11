Der WDR-Chef und frühere »Tagesthemen«-Moderator sprach auch das Thema Senderfusionen in der ARD an und verwies mit Blick auf die Historie auf RBB oder SWR, die aus jeweils zwei Anstalten hervorgingen. Dahinter stehe die wichtige Frage, wie viele unabhängige Rundfunkanstalten zur föderalen Struktur und Vielfalt in Deutschland gehören sollen.

Pensionsansprüche belasten die Senderfinanzen

»Das wird nicht Sender für Sender und Bundesland für Bundesland zu lösen sein – sondern nur in einem größeren Zusammenhang«, sagte Buhrow. Er erinnerte dabei an den Vorstoß, den Saarländischen Rundfunk enger an den SWR zu binden, wogegen es sogleich Widerstand der Landesregierung in Saarbrücken gegeben habe. Auch in Bremen halte man weiter an der eigenen Anstalt fest.