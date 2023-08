Dass der Arbeitgeber zugleich auch Vermieter ist, ist nicht neu. In touristischen Hotspots an der Küste etwa sind Wohnungen für viele Mitarbeiter längst unbezahlbar, Jobs werden hier häufig samt Unterkunft vergeben . In Essen wiederum entstand mit der Margarethenhöhe bereits vor mehr als hundert Jahren eine ganze Siedlung für Kruppianer, zuletzt umwarb auch Volkswagen wieder Talente mit der Aussicht auf eine Werkswohnung. Auch im öffentlichen Dienst gibt es zahlreiche Beschäftigtenwohnungen (Anträge können Beamte oder Angestellte des Bundes etwa bei der Wohnungsfürsorge der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben stellen).