Vor EZB-Ratssitzung Ökonom warnt Notenbank in Inflationsdebatte vor Sackgasse

Angesichts der hohen Inflation komme die Europäische Zentralbank in diesem Jahr nicht an einer Zinserhöhung vorbei, sagt der Ökonom Mohamed El-Erian. Er sieht die Notenbank bereits in Verzug.