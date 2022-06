Ukraine-Krieg und Corona-Lockdowns beim wichtigsten Handelspartner China gelten als größte Risiken für deutsche Konjunktur. Beides trägt dazu bei, dass die Verbraucherpreise in diesem Jahr so stark steigen könnten wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland: Waren und Dienstleistungen dürften sich um durchschnittlich 7,4 Prozent verteuern, sagen die IfW-Forscher voraus. Im März waren sie lediglich von 5,8 Prozent ausgegangen. Auch für 2023 hoben sie die Vorhersage kräftig an, und zwar von 3,4 auf 4,2 Prozent. Sie läge dann immer noch mehr als doppelt so hoch wie von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebt, die die Teuerungsrate bei zwei Prozent halten will.