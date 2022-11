Wie fragil die Lage derzeit ist, zeigt ein weiteres Barometer. Denn ein deutlich gesunkener Containerumschlag an internationalen Häfen signalisiert eine merkliche Abkühlung der Weltkonjunktur. Das entsprechende Barometer fiel im Oktober um 3,4 auf 120,8 Punkte, wie das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) mitteilten.

Weltwirtschaft könnte in Rezession rutschen

»Der recht deutliche Rückgang des Containerumschlags im Oktober könnte auf den Beginn einer weltwirtschaftlichen Schwächephase im Winterhalbjahr hindeuten«, sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. »Die stark gestiegenen Energiepreise belasten die Produktion weltweit und dürften nun auch den Welthandel in Mitleidenschaft ziehen.«

Da der internationale Handel hauptsächlich per Seeschiff abgewickelt wird, lassen die Containerumschläge zuverlässige Rückschlüsse auf den Welthandel zu.

Ein Drittel der Weltwirtschaft dürfte bis 2023 in eine Rezession abrutschen, sagt der Internationalen Währungsfonds (IWF) voraus. Die Deutsche Bank beziffert die Rezessionswahrscheinlichkeit in Europa auf 70 Prozent, in den USA sogar auf 80 Prozent.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich daher zuletzt pessimistisch zu den Aussichten für Export-Europameister Deutschland gezeigt. Er rechnet im kommenden Jahr mit einem Rückgang der Ausfuhren von zwei Prozent. Damit erlöse die deutsche Exportwirtschaft 2023 über 70 Milliarden Euro weniger im Ausland.