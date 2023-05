»Damit möchten wir ein Signal senden, wie wichtig es ist für den Klimaschutz aufzustehen, auch wenn man sich dafür hinsetzen und festkleben muss«, sagt Platow. Deshalb, so der 76-Jährige, habe man in der Vergangenheit auch Aktivisten unterstützt, die in Lützerath gegen einen Braunkohletagebau von RWE demonstriert hatten. Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG (vormals versiko AG) bietet seit mehr als 40 Jahren Produkte im Bereich der ethisch-ökologischen Geldanlage an, lesen Sie hier mehr über das Unternehmen, dessen Gründer Platow einst selbst Hausbesetzer war.