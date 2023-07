Die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt will mehr Öl transportieren – und soll dafür mit Staatshilfen in Höhe von 400 Millionen Euro gefördert werden. Künftig sollen neun Millionen Tonnen Rohöl jährlich durch die Leitung transportiert werden, statt wie bisher sechs bis sieben Millionen Tonnen. Der Bund will diese sogenannte Pipeline-Ertüchtigung finanzieren.