Kritik am geplanten Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen in Wohngebäuden weist Habeck zurück. Die Wärmewende sei »zwingend«. Deutschland müsse bei der Umstellung auf erneuerbare Energien »in kurzer Zeit nachholen«, was in den vergangenen Jahren nicht gemacht worden sei. Anders seien weder die gesetzlich festlegten Klimaziele noch die wohlstandssichernde Transformation der deutschen Wirtschaft erreichbar.

In der vergangenen Woche war ein Referentenentwurf des Bundeswirtschafts- und Bundesbauministeriums bekannt geworden, der ein Verbot des Einbaus von Öl- und Gasheizungen in Neubauten bereits ab 2024 vorsieht. Der Plan aus den von Grünen und SPD geführten Häusern ist auch innerhalb der Koalition umstritten. Der FDP geht dies zu weit, sie will den Entwurf daher stoppen.