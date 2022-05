Das von der EU-Kommission am Mittwochmorgen vorgestellte Ölembargo gegenüber Russland soll schrittweise bis zum Jahresende in Kraft treten. Ihm müssen jedoch noch alle Mitgliedstaaten zustimmen – und mit Ungarn hat nur Stunden nach der Präsentation ein Land aus der Gemeinschaft starke Vorbehalte gegen die Pläne aus Brüssel angemeldet.

Unabhängigkeit von russischer Energie: EU-Kommission plant Ölembargo – in sechs bis acht Monaten

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hatte nach seiner Wiederwahl Anfang April ein Veto gegen ein mögliches Öl- oder Gasembargo gegen Russland angekündigt.

In dem von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf sind bereits umfassende Ausnahmen von dem Ölembargo für Ungarn und die Slowakei vorgesehen. Sie erhalten noch das Gros ihres Öls aus Russland – und fürchten unter anderem wegen eines fehlenden Meereszugangs, nicht so schnell wie andere Staaten an Alternativen zu kommen.