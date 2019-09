Zerstörte Anlagen in Saudi-Arabien Was der Ölpreis-Schock für die Weltwirtschaft bedeutet

SPIEGEL: Herr Gern, nach den Anschlägen in Saudi-Arabien sind die Kurse an den internationalen Ölmarkten nach oben geschossen. Mehr als fünf Prozent der Weltproduktion fallen erst einmal aus, bis die Raffinerieanlagen repariert sind. Müssen sich die Verbraucher jetzt auf höhere Preise für Heizöl, Benzin und Diesel einstellen?

Klaus-Jürgen Gern: Nein - so lange dieser Anschlag ein einmaliges Ereignis war. Der Angriff hat den Markt schockiert, das hat die erste Reaktion am Montagmorgen gezeigt. Aber dann hat sich der Preis innerhalb weniger Stunden wieder normalisiert. Jetzt sehen wir zwar einen deutlichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Freitag. Aber der Ölpreis ist noch immer in einem Bereich, wie wir ihn in diesem Sommer mehrmals gesehen haben. Vergangenes Jahr war Rohöl im Durchschnitt sogar deutlich teurer als jetzt. Die große Panik ist bislang ausgeblieben.

Zur Person Jürgen Heinrich / imago images Klaus-Jürgen Gern ist Ökonom am Prognosezentrum des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Sein Fachgebiet ist die internationale Konjunkturforschung.

SSPIEGEL: Weil das Angebot auf dem Weltmarkt groß genug ist?

Gern: Die Konsumenten müssen keine akuten Engpässe befürchten. Die Lager in vielen Verbraucherstaaten sind gut gefüllt. Damit kann man die saudi-arabischen Produktionsausfälle kurzfristig ausgleichen. Mittelfristig haben Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Russland ungenutzte Förderkapazitäten, die sie jederzeit hochfahren können - gerade wenn es länger dauern sollte mit der Wiederherstellung der saudi-arabischen Anlagen.

Video REUTERS/Spiegel Online

SPIEGEL: Und langfristig?

Gern: Fundamental hat sich die Lage am Ölmarkt nicht verändert. Seit Jahren gibt es ein strukturelles Überangebot an Rohöl. Fracking und andere alternative Technologien treiben die Förderkapazität nach oben: insbesondere in den USA, aber auch in Staaten wie Brasilien, Kanada oder Russland. Dieses zusätzliche Angebot kann Probleme in anderen Staaten wie Venezuela, wo die Förderung kollabiert ist, mehr als kompensieren.

SPIEGEL: Im Gegenzug steigt die globale Nachfrage nach Öl immer weiter.

Gern: Ja, aber zuletzt nicht so stark wie erwartet. Gerade in China wächst der Bedarf nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren. Da spielt sicher die schwächere Konjunktur eine Rolle. Vielleicht bremsen aber auch technologische Entwicklungen den Konsum. Der Staat fördert dort ja massiv den Ausbau der Elektromobilität. Und die Zeiten, in denen in ländlichen Regionen im großen Stil Strom mit Diesel-Generatoren erzeugt wurde, gehen auch zu Ende.

SPIEGEL: Sie sprachen die Konjunktur an. Deutschland importiert nur einen geringen Teil seines Erdölbedarfs aus Saudi-Arabien.

Gern: Weniger als zwei Prozent.

SPIEGEL: Aber die internationalen Preise sind nun gestiegen - und damit auch unsere Importkosten. Gleitet die deutsche Wirtschaft jetzt endgültig in die Rezession ab?

Gern: Ein Ölpreisanstieg könnte unserer Konjunktur den Rest geben - aber nur, wenn er eine andere Dimension hätte. Ein Plus von fünf oder sechs Dollar haben wir in den vergangenen Jahren alle paar Monate gesehen. Dies ist keine besondere Schwankung. Sie ist diesmal lediglich auf einen Tag komprimiert. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ölintensität...

SPIEGEL: ...also die Menge an Erdöl pro Euro Wirtschaftsleistung ...

Gern: ...in den vergangenen drei Jahrzehnten um 40 Prozent gesenkt. Zudem sichern sich Unternehmen, die große Mengen von Erdölprodukten verbrauchen, wie etwa die Lufthansa, Chemiekonzerne oder Logistik, über Terminkontrakte langfristig ab. Das versetzt keinem Unternehmen den Todesstoß. Und für Endverbraucher ist es normal, wenn der Preis an der Tankstelle um wenige Cent steigt. Dieser Anschlag allein wird sicher keine Ölkrise wie 1973 auslösen.

SPIEGEL: Ab welchem Preisniveau wird es denn kritisch?

Gern: Wenn der Kurs für die Nordsee-Referenzsorte Brent jetzt deutlich über 75 Dollar steigen und länger dort länger bleiben würde, dann wäre das eine beträchtliche Belastung für unsere Wirtschaft. Aber damit rechne ich nicht, wegen des gerade geschilderten Überangebots am Markt.

SPIEGEL: Und was geschieht, wenn die Lage am Golf weiter eskaliert - etwa wenn es zu neuen Attentaten oder Luftschlägen gegen Iran kommt?

Gern: Das wäre etwas ganz anderes. Wenn die Lage eskaliert und sich die Situation am Golf zuspitzt, wird das den Ölmarkt in Unruhe versetzen. Und wenn es zu militärischen Schlägen kommt, könnte der Preis stark und dauerhaft steigen: auch in Bereiche von 80 Dollar und höher.