Der österreichische Staat ist unter anderem mehrheitlich am größten Stromversorger des Landes, Verbund, beteiligt. Dessen Anleger reagierten verschreckt auf die Pläne und warfen die Verbund-Aktien aus dem Depot. Die Papiere verloren mehr als zehn Prozent auf 91,20 Euro.

Ziel müsse es sein, dass, wenn Unternehmen mit staatlicher Beteiligung große Gewinne erwirtschaften, die Eigentümer profitieren – und das sind laut Nehammer am Ende die Steuerzahler und nicht der Staat.

Der Verbund hatte im vergangenen Geschäftsjahr von den stark gestiegenen Strom-Großhandelspreisen profitiert und seinen Gewinn um mehr als ein Drittel auf 873,6 Millionen Euro gesteigert. Die Aktionäre bekamen eine höhere Dividende von 1,05 (0,75) Euro je Aktie. Davon hat auch der österreichische Staat als Hauptaktionär profitiert.

Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung würden dem Volk und nicht dem Unternehmen alleine gehören, sagte Nehammer der Zeitung. Und: »Da braucht es ein neues Reglement«.

Wenn Unternehmen hohe Gewinne aus Wasserkraft schöpfen, habe dies nichts mit dem Gaspreis zu tun, sagte Nehammer. »Da müssen wir überlegen, wie diese Gewinne für die Menschen verfügbar gemacht werden können«, so der Politiker. »Alle Wirtschaftsliberalen fallen jetzt gleich in Ohnmacht, aber in Zeiten der Krise müssen wir zusammenhelfen«.