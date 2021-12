Vorbereitung auf Omikron-Welle Wiener Energieversorger kaserniert Mitarbeiter in Kraftwerken

Für vier Wochen sollen sie abgeschirmt von der Außenwelt leben und arbeiten: Ein Energiekonzern in Österreich isoliert rund 50 Beschäftigte. So soll die Versorgung auch in der Omikron-Welle gesichert werden.