Bereits im August hatte das Unternehmen seine Börsennotierung in Japan verloren. Daraufhin verkaufte Onkyo das Kerngeschäft mit Audiogeräten wie etwa Stereoanlagen an den japanischen Konkurrenten Sharp sowie an den US-Konzern Voxx International. Die Kopfhörersparte veräußerte das Unternehmen an einen Investmentfonds. Man sei nicht in der Lage gewesen, die Schulden abzubezahlen, ließ Onkyo gegenüber »Nikkei Asia« verlauten.