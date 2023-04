»Wir wollen für die Bürgerinnen und Bürgern daher einen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltung einführen, der an klare Fristen gekoppelt ist«, sagte der FDP-Digitalpolitiker Maximilian Funke-Kaiser der Zeitung. Halten sich die Behörden nicht an die Fristen, sollen Strafen möglich sein. »Staatliche Stellen sollten mit spürbaren Konsequenzen rechnen müssen, falls sie einem solchen Rechtsanspruch nicht gerecht werden«, heißt es in dem Papier. »Ein solches Modell schafft klare Bedingungen und einen wirkungsvollen Anreiz, Leistungen auf einem hohen Reifegrad zu entwickeln.«