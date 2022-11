Viele Experten führen die Opioid-Krise auf die übermäßige Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmittel zurück, die bis Mitte der Neunzigerjahre noch der Behandlung von Schwerstkranken vorbehalten waren. Den Herstellern sowie Großhändlern und Apotheken wird vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Suchtkrise nicht reagiert zu haben.

Die Opioid-Krise hat zu einer landesweiten Klagewelle gegen Unternehmen der Pharmabranche geführt. In vielen Fällen wurden Vergleiche geschlossen. So erklärten sich der Pharmariese Johnson & Johnson und drei Medikamenten-Großhändler im vergangenen Jahr zur Zahlung von 26 Milliarden Dollar bereit. Es gab aber auch Urteile: So wurden CVS, Walgreens und Walmart im August zur Zahlung von 650 Millionen Dollar an zwei von der Opioid-Krise schwer betroffene Landkreise im Bundesstaat Ohio verurteilt.