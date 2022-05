PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder: Sorgenkind Industrie

Trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine blicken viele ostdeutsche Unternehmen optimistischer in die Zukunft als vor Kriegsbeginn. Nur noch 6,2 Prozent fühlten sich im April in ihrer Existenz bedroht, wie aus der Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Damit halbierte sich der Anteil im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage vom Januar 2022. Damals lag der Wert bei 13,9 Prozent. Grund für den Optimismus ist laut Vize-Chef der Dresdner Ifo-Niederlassung, Joachim Ragnitz, wohl die Aufhebung der Coronabeschränkungen.

Ragnitz sprach von »erfreulichen Nachrichten«. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konflikte schienen dagegen »im Moment nicht existenzbedrohend zu sein«, so Ragnitz.

Sorge in der Industrie hält an In der ostdeutschen Industrie lässt hingegen die Sorge kaum nach. Hier gaben noch 7,8 Prozent der Firmen an, um ihr Fortbestehen zu fürchten, im Januar waren es noch 9,9 Prozent. »Bei einigen Unternehmen dürften sich die Kriegsfolgen stark bemerkbar machen«, sagte Ragnitz. »In der ostdeutschen Industrie spielen russische Gas- und Ölimporte traditionell eine wichtige Rolle.«

Als besonderes Sorgenkind gelten die Raffinerien in Schwedt/Oder und Leuna. Beide bekommen ihr Öl vorwiegend aus Russland und beliefern ganz Ostdeutschland mit Kraftstoffen. Deutschland hat derzeit noch einen Anteil von zwölf Prozent russischen Öls, der in erster Linie in Schwedt verarbeitet wird. Die Raffinerie versorgt große Teile Ostdeutschlands und selbst Teile Westpolens. Neben Benzin, Diesel und Heizöl wird auch Kerosin für den Flugverkehr produziert.

Deutschlands Regierung hatte sich Anfang Mai für ein EU-Ölembargo gegen Russland ausgesprochen. In der Raffinerie PCK in Schwedt, die mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört, bangen derzeit rund 1200 Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz. Erst am Vortag hatte Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck die Raffinerie in Brandenburg besucht.

Bei den ostdeutschen Dienstleistern und im Handel ging die Zahl der Unternehmen, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, deutlicher im April zurück als in der Industrie. Dies dürfte vor allem auf das Abklingen der Pandemie und die Aufhebung der staatlichen Beschränkungen zurückzuführen sein, so das Münchner Institut.