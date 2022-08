Wird Leben auf Bornholm »die Hölle«?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach der Mitteilung des dänischen Ministeriums zufolge von einem Modellprojekt. Es werde helfen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Im vergangenen Jahr hatten Deutschland und Dänemark bereits begonnen, über Kabel mehrere Windparks in der Ostsee zu verbinden. Das skandinavische Land will bis 2030 fünfmal so viel Windenergie vor seinen Küsten produzieren.