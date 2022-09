Wert von etwa drei Milliarden Dollar Patagonia-Gründer gibt Firma ab – Vermögen soll Umweltschutz dienen

Chouinard hatte Patagonia im Jahr 1973 gegründet. Mit dem SPIEGEL sprach er 2017 über seine Firma und deren Werte. Jedes Jahr würde beispielsweise 1 Prozent des Umsatzes oder 10 Prozent des Gewinns an Umweltschutzprojekte gespendet – je nachdem was mehr ist. Er sagte in dem Gespräch auch: »Es ist eine Art Karma für Patagonia: Jedes Mal, wenn wir das Richtige tun, machen wir am Ende damit selbst ein gutes Geschäft.«

Das vollständige Interview mit Chouinard können Sie hier nachlesen. Und hier finden Sie ein Interview mit Patagonia-Vordenker Vincent Stanley; unter anderem über Patagonias Mission »We're in business to save our home planet« – übersetzt in etwa: Wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplaneten zu retten.