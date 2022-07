Patentrechtsstreit Curevac verklagt Biontech wegen Coronaimpfstoff

Curevac zufolge ist dem Unternehmen die vorgeworfene Verletzung seiner Patente schon lange bekannt. »Zum Höhepunkt der Pandemie wäre aber keinem von uns eingefallen, auf die Patentverletzung hinzuweisen. Jetzt, wo eine bessere Kontrolle über die Pandemie besteht, ist unserer Meinung nach der richtige Zeitpunkt dafür gekommen«, teilte eine Curevac-Sprecherin mit. Nun aber müssen laut Mitteilung »die Rechte an geistigem Eigentum in Form einer fairen Vergütung anerkannt und respektiert werden« – auch, um in die »Weiterentwicklung der mRNA-Technologie und neuer Klassen lebensrettender Medikamente investieren zu können«.