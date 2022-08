Doku-Drama »Der gute Göring« NDR soll im Fall Schlesinger Anti-Korruptionsbeauftragte eingeschaltet haben

Der Rundfunkrat des RBB will sich nun offenbar früher als geplant treffen, um über die Vertragsauflösung Schlesingers zu beraten. Berichten zufolge kommt das Gremium bereits am Montagnachmittag und nicht wie zunächst geplant am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen.

Das Kontrollgremium des RBB hatte am Montag die Sondersitzung angekündigt. Am Sonntag hatte Schlesinger ihren Rückzug von der RBB-Spitze bekanntgemacht. Zuvor, am Donnerstag vor einer Woche, war sie als ARD-Chefin zurückgetreten.