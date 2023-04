Katrin Vernau hat im September den Scherbenhaufen RBB übernommen und bemüht sich seitdem um Aufklärung – und zu retten, was zu retten ist. Dabei scheut sie auch keine klaren Worte. In einem Interview mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« prangert sie nun das Fehlverhalten ihrer Vorgängerin Patricia Schlesinger an.