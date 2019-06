Neustrukturierung in Berlin Ver.di befürchtet massiven Stellenabbau bei Paypal

Der Online-Bezahldienst Paypal will in Berlin offenbar in großem Stil Stellen streichen. Der Gewerkschaft zufolge sollen knapp 90 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Das Unternehmen bestätigt eine Umstrukturierung.