2018 bekamen rund 13,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Entfernungspauschale, die auch Pendlerpauschale genannt wird. Auf ihrem Weg zur Arbeit legten sie durchschnittlich 26 Kilometer zurück. Rund 81 Prozent (11,1 Millionen) gaben an, zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen.

Je ländlicher eine Person wohnte, desto häufiger nutzte sie der Auswertung zufolge zudem das Auto. In Großstädten gaben 67 Prozent der Pendler an, zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen. In Kleinstädten betrug der Anteil 87 Prozent, in Landgemeinden sogar 90 Prozent.