Als erstes der 16 deutschen Bundesländer ist Nordrhein-Westfalen dieses Wochenende in die Sommerferien gestartet. An den Flughäfen im bevölkerungsreichsten Bundesland gab es bereits am Freitag teils chaotische Szenen und Gedränge, bei der Gepäckaufgabe und vor den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Warteschlangen. An diesen Zuständen dürfte sich nach Einschätzung der Lufthansa so schnell nichts ändern.