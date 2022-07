Wenn die Babyboomer in den Ruhestand träten, kämen Jahrgänge in den Arbeitsmarkt, die noch halb so groß seien. »Es geht um dringend nötige Einwanderung auf allen Ebenen in den Arbeitsmarkt«, sagte Dürr. »Wer von eigener Hände Arbeit leben kann, der ist willkommen. Denn der zahlt schließlich Steuern und in die Rente ein.«