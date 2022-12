Staatsanwalt Wilk sagte in seinem Plädoyer, die Aufsetzung des Geschäftsmodells »war von Anfang an betrügerisch geplant«. Der Angeklagte sei mit der Führung des Unternehmens überfordert gewesen. Kunden sei suggeriert worden, dass Gold eingelagert worden sei. »Tatsächlich ist das aber nicht passiert.« Auch den Vorwurf der Geldwäsche sieht die Anklage als erwiesen an. Dabei sollen mehr als drei Millionen Euro kriminelle Gewinne eines Geschäftes in Frankfurt am Main über die Konten des Goldhändlers in die Türkei transferiert worden sein.

Die Verteidigung hatte erklärt, das Geschäft sei nicht von Beginn an als Schneeballsystem geplant gewesen. Der Angeklagte habe 2017 erkannt, dass das Modell nicht tragfähig sei. »Er behielt dabei die Probleme für sich«, sagt Anwalt Jakob Lehners. »Er hat die Verantwortung dafür übernommen, dass weiter Verträge abgeschlossen und Menschen geschädigt wurden.« Er habe die Schuld übernommen und die Vorwürfe eingeräumt, sagt auch Anwältin Schott. Eine Geldwäsche sei höchstens leichtfertig gewesen.