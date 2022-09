Die genaue Art und Höhe der geplanten Abgabe steht laut Umweltministerium noch nicht fest. Erste Pläne, die Hersteller zur Verantwortung zu ziehen, hatte bereits Lemkes Vorgängerin Svenja Schulze (SPD) vor zwei Jahren angekündigt. Dass die Umsetzung so lange dauert, liegt nach Angaben von Lemkes Ministerium an Studien, die die Umsetzung betreffen.

Lemke sagte zum sogenannten World Clean Up Day (Weltaufräumtag) am Samstag, dass die Vermüllung der Umwelt ein Ende haben müsse. »Achtlos weggeworfenes Einwegplastik ist nicht nur ein großes Ärgernis, sondern die Verschmutzungskrise gehört zu den größten Umweltproblemen unserer Zeit«, so Lemke. »Nicht Wegwerfplastik, sondern Mehrweg soll der neue Standard werden.«