Ein Auslöser für Höpfners Rücktritt dürfte ein Brandbrief des Betriebsrats sein. »Mit der Art wie das Unternehmen seit dem Tod von Brandstätter geführt wird, treten Sie das Vermächtnis mit Füßen«, warf dieser Höpfner in einem sieben Seiten langen Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. »Angst und Demütigungen sind an der Tagesordnung.«