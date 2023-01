Der wegen Betrugs, Geldwäsche und anderer Straftaten angeklagte Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert. Nach Berichten von US-Medien setzte der zuständige Richter Lewis Kaplan bei einer Anhörung in New York den Prozessbeginn für 2. Oktober 2023 an.