Bis zu ein Viertel der Vorzüge – also in etwa ein Achtel der Gesamtanteile – sollen dann in den Handel gehen. Gleichzeitig erhält die PSE demzufolge 25 Prozent plus eine Aktie der Stammpapiere. Sie würde damit eine Sperrminorität bekommen und hätte großen Einfluss auf wichtige AG-Entscheidungen.