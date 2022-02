Zu leiser Warnton Tesla ruft in den USA 578.000 Fahrzeuge zurück

Damit E-Autos nicht überhört werden, müssen sie in den USA beim Langsamfahren einen Ton von sich geben. In vielen Teslas sei dieser zu leise, befand die Verkehrsaufsicht. Es ist der zehnte Tesla-Rückruf in vier Monaten.