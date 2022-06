Künftig offenbar in einem Werk mit Milka und Suchard

Wie es in dem Bericht des SRF heißt, wird Toblerone seit mehr als 100 Jahren ausschließlich in Bern produziert. Die Unternehmensleitung habe die Belegschaft Anfang der Woche über eine teilweise Verlegung der Produktion informiert. Das Werk in Bern solle aber erhalten bleiben. In der Mondelez-Produktion im slowakischen Bratislava würden bereits bekannte Marken wie Milka oder Suchard hergestellt.