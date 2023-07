Der ehemalige RTL-Manager will das Unternehmen um ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins mit Kostensenkungen und einer Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft wieder in die Erfolgsspur bringen. Bei einer früheren Gelegenheit hatte Habets das Ziel formuliert, die konzerneigene Streaming-Plattform Joyn solle ihre monatliche Reichweite von vier Millionen Nutzern binnen eineinhalb bis zwei Jahren in etwa verdoppeln. In dieser Zeit bleibe der Dienst erst einmal kostenkos, so Habets. Danach werde man prüfen, wie man mehr Geld damit verdienen könne.