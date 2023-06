Zunehmend wichtiger soll hier die Streaming-Plattform Joyn werden. Sie soll ihre monatliche Reichweite von vier Millionen Nutzern in eineinhalb bis zwei Jahren etwa verdoppeln. Joyn bleibe in dieser Zeit weitgehend kostenlos, sagte Habets. Am Anfang stehe hier das Wachstum im Vordergrund. Danach werden man prüfen, wie man mehr Geld damit verdienen könne. Gewinn zu machen sei eher ein langfristiges Ziel, sagte der seit November amtierende Niederländer. Er bekräftigte, dass es Kooperationen mit anderen Partnern geben soll, etwa mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF.