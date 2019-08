Initiative gegen das Pub-Sterben Last order

Premier Boris Johnson wird nicht müde zu versprechen, nach dem Brexit werde Großbritannien das Land "mit der besten Lebensqualität der Welt" sein. Doch die Briten verlieren gerade einen kulturellen Schatz, der für viele unbedingt zur Lebensqualität gehört: die Pubs.

Binnen zehn Jahren machten 11.000 der gemütlichen Kneipen dicht. Laut Statistikamt ONS bestehen nur noch weniger als 39.000.

Der Chef einer der führenden Brauereigruppen Großbritanniens, Ralph Findlay, hat für den Pub-Schwund die Politik mitverantwortlich gemacht. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters beklagte der Leiter des Konzerns Marston, die Abgaben auf Alkohol seien viel zu hoch - und forderte Premierminister Boris Johnson zu einer Senkung auf. "Die durchschnittliche Kneipe zahlt der Regierung 140.000 Pfund pro Jahr und ein großer Teil davon ist Biersteuer", sagte Findlay, dessen Unternehmen selbst rund 1600 Pubs betreibt.

Und an diesem Einwand könnte tatsächlich etwas dran sein: Im Schnitt fließen je verkauftem Pint 54 Pence an das Finanzministerium. Das soll den Alkoholmissbrauch eindämmen, ist aber rund zwölfmal so viel wie in Deutschland. Die Einnahmen aus der Biersteuer stiegen in Großbritannien 2018 gegenüber 2017 um fünf Prozent auf 3,6 Milliarden Pfund an, wie die Steuerbehörde HMRC einräumte.

Petition für niedrigere Steuern

Für eine Senkung der Abgaben - und zur Rettung der Pubs - läuft derzeit eine Petition unter dem Namen "Long live the local". Initiiert haben sie Brauer, Gastronomen und die Industrie. Mehr als 130.000 Menschen haben sie bereits gezeichnet.

Dass im Oktober 2018 der damalige Schatzkanzler Philip Hammond die Abgaben auf Bier einfror, um den Freunden des "großartigen britischen Pubs" entgegenzukommen, reicht Findlay nicht. Die Wirte seien gezwungen, die Preise zu erhöhen. Das führe jedoch dazu, dass mehr Menschen ihr Bier lieber zu Hause tränken als in die Kneipe zu gehen. Ein Teufelskreis.

Aber dafür kann der Staat kaum allein verantwortlich gemacht werden. Denn bei Preisen von inzwischen häufig mehr als drei, vier oder gar fünf Pfund pro Pint in der Kneipe machen selbst Abgaben von 54 Pence nur einen Teil aus.

Mögliche weitere Gründe, warum Pubs schließen, gibt es dagegen reichlich:

Wie in anderen europäischen Ländern trinken auch in Großbritannien junge Menschen insgesamt weniger Alkohol.

auch in Großbritannien junge Menschen insgesamt weniger Alkohol. Auch die Einführung des Rauchverbots vor etwa zehn Jahren wird oft angeführt, dürfte wenn überhaupt aber nur eine geringere Rolle spielen, wie Untersuchungsergebnisse nahelegen.

vor etwa zehn Jahren wird oft angeführt, dürfte wenn überhaupt aber nur eine geringere Rolle spielen, wie Untersuchungsergebnisse nahelegen. Schwerwiegender dürfte die 2008 und 2009 angespannte Wirtschaftslage die Pub-Betreiber getroffen haben.

die Pub-Betreiber getroffen haben. Als weitere Ursache für den Niedergang hatte der Branchenverband BB&PA vor ein paar Monaten auch veränderte Freizeitgewohnheiten genannt. Gefragt sind gerade unter Jüngeren neue Gastrokonzepte, die größere Ketten oft leichter anbieten können als kleine Pubs.

genannt. Gefragt sind gerade unter Jüngeren neue Gastrokonzepte, die größere Ketten oft leichter anbieten können als kleine Pubs. Für letztere können selbst einfache Unterhaltungsformen wie die Übertragung von Fußballspielen angesichts hoher TV-Gebühren teuer werden.

teuer werden. Die Höhe der Lizenzgebühren an Vertragsbrauereien spielt ebenfalls eine große Rolle.

spielt ebenfalls eine große Rolle. "Die Grundsteuer hat sich an einigen Orten vervielfacht", sagte ein Londoner Barbesitzer vor ein paar Monaten der Nachrichtenagentur dpa.

hat sich an einigen Orten vervielfacht", sagte ein Londoner Barbesitzer vor ein paar Monaten der Nachrichtenagentur dpa. Steigende Personalkosten gelten ebenfalls als Problem.

gelten ebenfalls als Problem. Womöglich fehlt vielen potentiellen Kunden auch einfach das Geld . Der Londoner Wirt klagte: "Vor 20 Jahren gingen die Menschen zwei, drei oder vier Mal pro Woche in den Pub. Heute nur noch einmal die Woche, weil sie es sich anders nicht leisten können."

vielen potentiellen Kunden auch einfach das . Der Londoner Wirt klagte: "Vor 20 Jahren gingen die Menschen zwei, drei oder vier Mal pro Woche in den Pub. Heute nur noch einmal die Woche, weil sie es sich anders nicht leisten können." Laut Großbritanniens womöglich dienstältester Wirtin, die 61 Jahre lang in einem Pub in Nottingham stand, hat sich noch mehr verändert. Sie sagte laut "Nottingham Post": "Handys zählen zu den schlimmsten Dingen, die je erfunden wurden. Sie haben die Konversation zerstört. Die Leute stehen einfach nur da und starren auf ihre Handys."

Auch Brauereigruppen-Chef Findlay räumt ein, dass es ein breites Spektrum an Gründen geben könne, die Gaststätten belasten. Er argumentiert jedoch: "Für Pubs und die vor Ort bedeutsamen, gemeinschaftlich getragenen Pubs macht Bier rund 70 Prozent des Geschäfts aus." Die Abgaben seien daher einer der größten Kostenfaktoren - und für die Regierung die einfachste Möglichkeit zu handeln.

Premier Johnson solle die Bierbranche mit fast einer Million Beschäftigten in Großbritannien stützen, indem er die Steuern senke, findet Findlay. Andernfalls könnten noch mehr Pubs schließen - und die Summe der Einnahmen sinken.

Eine Kürzung wiederum könnte aber die ganze Branche stützen und nicht nur die aktuell noch etwa 100.000 Beschäftigten in britischen Pubs. Profitieren würden wohl auch die größeren Gaststätten, in denen die Beschäftigung laut Statistikamt ONS sogar zunimmt - und deren Umsätze wachsen.

Viel wichtiger als die niedrigeren Steuern sollte den Briten also vielleicht sein: einfach mal wieder öfter kleine Pubs besuchen.