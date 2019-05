Der goldene Käfig



Neben dem Betriebssystem liefert Apple seinen Kunden eine ganze Reihe tief in die Hardware integrierter, meist kostenloser Apps und Dienste, vom Fotoalbum Foto" bis zur Office-Software iWork.



Für Apple-Nutzer hat das einerseits Vorteile: Die enge Verzahnung solcher Angebote in Apples Hardware-Ökosystem ermöglicht die übergangslose Nutzung von Daten auf allen Apple-Geräten. Ein mit dem iPhone geknipstes Foto lässt sich, ohne Zwischenschritt, sofort auf einem MacBook in Apples Textverarbeitung Pages in einen Brief einsetzen.



Wer sich einmal in diesen goldenen Käfig begeben hat, kommt dort aber nur schwer wieder heraus. Im App Store gekaufte Apps muss man beim Umstieg auf ein Android-Handy in Googles Play Store noch mal kaufen - sofern sie dort überhaupt verfügbar sind. Der Umstieg von einem iPhone auf ein Android-Smartphone ist schwierig und kaum ohne manuelle Eingriffe möglich.