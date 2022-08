Versteckte Preiserhöhung Verbraucherschützer kritisieren »Mogelpackung« bei Rama

Noch nie zuvor will die Verbraucherzentrale Hamburg so viele Beschwerden in so kurzer Zeit wegen einer Mogelpackung bekommen haben wie wegen einer neuen Verpackung des Rama-Herstellers Upfield. Dieser fülle seit Kurzem bei seinem Klassiker nur noch 400 Gramm Margarine pro Becher ab statt wie bisher 500. »Der Preis blieb bei vielen verschiedenen Händlern trotz Schrumpfung konstant bei meist 2,19 Euro«, teilten die Verbraucherschützer mit und bedachten das Produkt mit dem Negativpreis der »Mogelpackung des Monats«.