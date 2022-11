RB-Leipzig-Boss folgt auf Mateschitz Oliver Mintzlaff wird neuer Red-Bull-Chef

Laut »Bild« soll Mintzlaff den Posten auf Wunsch des am 22. Oktober verstorbenen Firmengründers Dietrich Mateschitz erhalten haben. Mateschitz schuf mit der Marke Red Bull ein breit aufgestelltes Konmzernimperium. Im Oktober erlag er den Folgen einer Krebserkrankung (Lesen Sie hier den Nachruf: »Der Bulle «).

Die Zukunft von RB Leipzig gilt auch nach dem Tod von Mateschitz als gesichert, wie Mintzlaff erst am Mittwoch der »Sport Bild« sagte: »Ich erwarte und befürchte keine Veränderungen in der Unterstützung durch Red Bull. Wir werden das, was hier aufgebaut und entwickelt wurde, auch in Zukunft mit der gleichen Leidenschaft und Motivation fortsetzen.«