Laut dem Medienbericht trafen sich Schlesinger, Wolf und dessen Frau aber beispielsweise 2018 in einem französischen Gourmetrestaurant in Berlin zu Entenstopfleber, Steak Tatar oder Hummerrisotto. Den Abend, an dem auch Champagner und Sancerre geflossen sein sollen, habe Schlesinger bezahlt – und die Rechnung von 328 Euro plus Trinkgeld beim RBB abgerechnet. »Zur Genehmigung unterschrieben hat Schlesinger das Formular selbst«, heißt es in dem Bericht.