Der Getränkehersteller Red Bull ist ins Visier von EU-Wettbewerbshütern geraten. Am Montag durchsuchten Beamte Standorte einer Energy-Drink-Firma in verschiedenen EU-Ländern, wie die Europäische Kommission am Dienstag mitteilte . «Die Kommission befürchtet, dass die inspizierte Firma kartellrechtliche Regeln gebrochen haben könnte, die Monopole und wettbewerbsbeschränkende Praktiken verbieten».