Die mehr als 2000 Beschäftigten des Unternehmens mit Sitz in Fuschl am See sollen mit ihrem Oktobergehalt jeweils eine steuerfreie Zahlung von 3000 Euro erhalten haben. Das habe der im Oktober gestorbene Konzerngründer noch vor seinem Tod entschieden, berichteten die »Salzburger Nachrichten « unter Berufung auf Mitarbeiter in dem Unternehmen. Getreu dem Motto: Mit warmer Hand schenken ist besser, als mit kalter Hand.