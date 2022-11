In einer Liste der US-Universität Yale über die Aktivitäten von Unternehmen in Russland landet Red Bull in der zweitschlechtesten von fünf Kategorien. In dieser Kategorie sind Firmen, die ihr Geschäft zwar eingeschränkt, sich aber nicht komplett aus dem Markt zurückgezogen haben. (Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Mai, warum einige Firmen den Rückzug aus Russland scheuten.) Andere Firmen, wie die japanische Sportbekleidungsmarke Asics oder das US-Unternehmen Tupperware, würden sogar komplett ihr »business as usual« fortführen.