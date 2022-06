Die Internationale Handwerksmesse in München, auf der Bundeskanzler Olaf Scholz am 8. Juli die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft treffen will, steht im Zeichen der Krise. Selbst auf dem Bau, bisher ein stabiler Konjunkturanker, habe sich die Lage dramatisch verschärft, sagte Schwannecke. »Auf vielen Baustellen stocken die Arbeiten, in Kfz-Werkstätten fehlen Ersatzteile, bei den Industriezulieferern des Handwerks Rohstoffe und Vorprodukte.« Nicht überall könnten Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden, daher würden früher kalkulierte Angebote für die Betriebe mitunter zum Verlustgeschäft.