Der französische Autobauer Renault hat wegen schwächelnder Nachfrage seine Umsatz- und Gewinnziele zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten gesenkt. Die Erlöse dürften 2019 voraussichtlich um drei bis vier Prozent sinken, teilte das Unternehmen mit. Zudem sollen nur noch etwa fünf statt sechs Prozent der Erlöse als operativer Gewinn anfallen.

Im Juli hatte die damalige Konzernführung ihre Erwartungen bereits einmal nach unten korrigiert und beim Umsatz statt einer Steigerung nur noch ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr angestrebt. Währungsschwankungen sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen waren dabei herausrechnet.

Im dritten Quartal sank Renaults Umsatz den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis hätte der Rückgang 1,4 Prozent betragen. Weitere Zahlen zum dritten Quartal will Renault am 25. Oktober veröffentlichen.

Führungskrise bei Renault

Die Nachfrage sinkt derzeit in der gesamten Autobranche. Bei Renault kommt hinzu, dass der japanische Partner Nissan in den ersten sechs Monaten nicht wie im Vorjahr zum Gewinn beitrug, sondern Geld kostete. Nissan streicht im Rahmen seines radikalen Sparprogramms rund 12.500 Jobs.

Erst vergangene Woche hatte Renault seinen Generaldirektor Thierry Bolloré gefeuert. Interims-Nachfolgerin wurde die bisherige Finanzchefin des Herstellers, Clotilde Delbos. Bolloré führte bei Renault das operative Geschäft. Der Manager war schon unter dem früheren Konzernchef Carlos Ghosn die Nummer zwei bei dem Hersteller gewesen.

Nach der Verhaftung Ghosns in Japan im November 2018 war das von ihm geschaffene und kontrollierte französisch-japanische Auto-Bündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi in eine schwere Krise geraten. Ghosn war ein Verstoß gegen Börsenauflagen in Japan vorgeworfen worden.