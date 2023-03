In Hongkong nahmen die Filialen von Credit Suisse laut der örtlichen Finanzaufsicht normal ihren Betrieb auf.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) und andere große Zentralbanken hatten nach dem Credit-Suisse-Deal koordinierte Maßnahmen angekündigt, um die Liquidität in Dollar zu erhöhen.

Das bestehende Swap-Abkommen würde mit Wirkung zum Montag angepasst und die Änderungen mindestens bis Ende April bestehen bleiben, um das reibungslose Funktionieren der US-Dollar-Finanzierungsmärkte zu unterstützen. So hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der US-Notenbank Fed, der EZB, der Bank of Canada, der Bank of England (BoE), der Bank of Japan (BoJ) und der Schweizerische Nationalbank.