»Könnte in sechs Wochen geliefert werden« Rheinmetall bietet Ukraine Leopard-Panzer an

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will Dutzende Kampfpanzer an die Ukraine liefern, sofern die Bundesregierung zustimmt. Eine Schulung an den Fahrzeugen vom Typ Leopard 1 sei kurzfristig möglich.