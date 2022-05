Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben noch immer keine Genehmigung für Lieferungen an die Ukraine . »Keine einzige Lieferung wurde bisher von der Bundesregierung freigegeben, also auch nicht die Marder oder Munition oder der Verkauf von alten Leopard-1-Panzern«, sagte Konzernchef Armin Papperger der »Rheinischen Post«.

Die ersten gebrauchten Schützenpanzer Marder »haben wir in drei Wochen fertig«, sagte Papperger zum Fortgang der Instandsetzungsarbeiten. »Dann könnten wir zwei Stück pro Woche liefern, insgesamt rund hundert Stück.«

Rheinmetall richte die Marder »ohne konkreten Auftrag auf eigene Rechnung her, weil es genügend Interessenten gibt, um sie uns abzukaufen«, führte Papperger aus. »Aber natürlich wäre uns eine Lieferung an die Ukraine am liebsten, um dem Land zu helfen.« Der größte deutsche Rüstungskonzern verfügt über große Bestände von gebrauchten Panzerfahrzeugen, etwa der Typen Marder und Leopard 1.