»Quadratisch. Praktisch. Blut.« Kritik an Russland-Kurs von Ritter Sport wächst

Viele deutsche Firmen können oder wollen nicht vollständig auf ihr Russland-Geschäft verzichten – und riskieren so massive Reputationsschäden in der Heimat. Derzeit besonders in der Kritik: der Schokoladenhersteller Ritter Sport.