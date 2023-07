Der neue Truck soll Amazon dabei helfen, das Ziel zu erreichen, bis 2040 CO 2 -neutral zu arbeiten. Durch den E-Antrieb soll ein großer Teil der Emissionen in der Lieferkette wegfallen, wie Rocco Bräuniger von Amazon in Deutschland sagte.

Am US-Aktienmarkt konnte Rivian am Montag bereits profitieren. Das Unternehmen erzielte als Index-Spitzenreiter ein Plus von rund 14 Prozent, es konnte die Anleger mit starken Juni-Absatzzahlen begeistern.